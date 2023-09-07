Россия прекратит лицензировать пейджинговую связь

Минцифры предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.
В пояснительной записке отмечается, что технология персонального радиовызова (пейджинга) является устаревшей и в настоящее время полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи.
Так, в июне истекла последняя лицензия, выданная на пейджинговую связь. Ведомство подчеркнуло, что считает невостребованным и избыточным существующее регулирование в этой сфере.
В России пик популярности пейджеров пришелся на 1990-е годы. Они позволяли обмениваться текстовыми сообщениями посредством радиоканала.