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Россия прекратит лицензировать пейджинговую связь

Источник:
Sibnet.ru
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Минцифры предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке отмечается, что технология персонального радиовызова (пейджинга) является устаревшей и в настоящее время полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи.

Так, в июне истекла последняя лицензия, выданная на пейджинговую связь. Ведомство подчеркнуло, что считает невостребованным и избыточным существующее регулирование в этой сфере.

В России пик популярности пейджеров пришелся на 1990-е годы. Они позволяли обмениваться текстовыми сообщениями посредством радиоканала.

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Топ комментариев

rumatam

ага экспорт уменьшился , так они решили на местном населении нажиться за 2 недели уже 3 наценки........

-Керя-

Зато в Турцию зерно бесплатно а там следы теряются...

AK47PROSecurity

Для тебя в особом порядке стоимость надо увеличить в 10 раз минимум. Чтобы ты моральный понимал, что...

usacomp

Щас комарик с мусей всё обоснуют)))