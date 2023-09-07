НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Контрабандисты поставляли из России запчасти ВСУ

Источник:
РИА Новости
424 3

ФСБ России разгромила группу контрабандистов, которые поставляли запчасти к боевым самолетам и вертолетам в Европу, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. В дальнейшем их использовали для нужд Вооруженных сил Украины.

«Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники», — говорится в сообщении.

Члены группы покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, затем продавали иностранным заказчикам. У задержанных изъяли более ста изделий российского производства для боевой авиации, а также 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.

Все контрабандисты заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело о контрабанде иной военной техники, совершенной организованной группой. В настоящее время уже получено подтверждение участия задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ украинских самолетов и вертолетов.

Еще по теме
Силы ПВО сбили два беспилотника над Ростовом‑на‑Дону
Мошенники придумали хитрый способ обмана автомобилистов
Министра транспорта Хакасии арестовали за получение взятки
Воры обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг в Москве
смотреть все
ЧП #Криминал #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Заведующая красноярским детсадом ответила про откровенные фото
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (3)
Картина дня
Пашинян заявил об угрозе новой войны с Азербайджаном
Контрабандисты поставляли из России запчасти ВСУ
США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ
Силы ПВО сбили два беспилотника над Ростовом‑на‑Дону
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

rumatam

ага экспорт уменьшился , так они решили на местном населении нажиться за 2 недели уже 3 наценки........

-Керя-

Зато в Турцию зерно бесплатно а там следы теряются...

AK47PROSecurity

Для тебя в особом порядке стоимость надо увеличить в 10 раз минимум. Чтобы ты моральный понимал, что...

usacomp

Щас комарик с мусей всё обоснуют)))