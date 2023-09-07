Контрабандисты поставляли из России запчасти ВСУ

ФСБ России разгромила группу контрабандистов, которые поставляли запчасти к боевым самолетам и вертолетам в Европу, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. В дальнейшем их использовали для нужд Вооруженных сил Украины.

«Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники», — говорится в сообщении.

Члены группы покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, затем продавали иностранным заказчикам. У задержанных изъяли более ста изделий российского производства для боевой авиации, а также 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.

Все контрабандисты заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело о контрабанде иной военной техники, совершенной организованной группой. В настоящее время уже получено подтверждение участия задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ украинских самолетов и вертолетов.