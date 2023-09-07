НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Samsung отказался от поддержки популярных смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
166 0

Компания Samsung прекратила поддержку флагманских смартфонов серии Galaxy Note 10, которые выходили в 2019 году.

Южнокорейская корпорация считает устройства линейки Galaxy Note 10 устаревшими — для них теперь не будут выпускаться обновления, в том числе патчи безопасности. Это может создать риски для пользователей, которые продолжают пользоваться этими телефонами, пишет SamMobile.

Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ были представлены в августе 2019 года. На тот момент они управлялись Android 9 «из коробки». Последней версией ОС, доступной для этих моделей, стала Android 12.

В настоящее время корпорация переключилась на поддержку других линеек — в частности, Galaxy S и Galaxy Z. Всем актуальным моделям Samsung гарантирует до четырех номерных обновлений Android и пять лет поддержки патчами безопасности.

Еще по теме
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
OnePlus Ace 2 Pro возглавил рейтинг самых мощных смартфонов
Россияне ставят на смартфоны элементарные пароли
Xiaomi сняла с поддержки несколько популярных смартфонов
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
8346
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
11207
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
14414
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
14902
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
17325
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
1453
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
2232
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
4951
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
19572
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
19079
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Заведующая красноярским детсадом ответила про откровенные фото
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

rumatam

ага экспорт уменьшился , так они решили на местном населении нажиться за 2 недели уже 3 наценки........

-Керя-

Зато в Турцию зерно бесплатно а там следы теряются...

Denis CENTR

Тут у ботов слов нет, они там где технику НАТО громят или над «Асшай» смеются😁.Комарик, Асад, Муся, Плюшка,...

usacomp

Щас комарик с мусей всё обоснуют)))