Samsung отказался от поддержки популярных смартфонов

Компания Samsung прекратила поддержку флагманских смартфонов серии Galaxy Note 10, которые выходили в 2019 году.

Южнокорейская корпорация считает устройства линейки Galaxy Note 10 устаревшими — для них теперь не будут выпускаться обновления, в том числе патчи безопасности. Это может создать риски для пользователей, которые продолжают пользоваться этими телефонами, пишет SamMobile.

Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ были представлены в августе 2019 года. На тот момент они управлялись Android 9 «из коробки». Последней версией ОС, доступной для этих моделей, стала Android 12.

В настоящее время корпорация переключилась на поддержку других линеек — в частности, Galaxy S и Galaxy Z. Всем актуальным моделям Samsung гарантирует до четырех номерных обновлений Android и пять лет поддержки патчами безопасности.