Турецкие сериалы осени 2023: что смотреть?

Турецкие сериалы по-прежнему пользуются бешеной популярностью у россиян. Осенью стартует новый сезон «турдизи». Какие новинки и продолжения хитов выйдут на экраны?

Турдизи — так называются турецкие сериалы — стали культурным явлением последних лет. Их главная особенность — жесткая привязка к рейтингам. Если серии показывают слабые рейтинги, шоу быстро выходит на финишную прямую. Если же рейтинги растут, появляются следующие сезоны.

При этом у сериалов огромная конкуренция — на каждом канале по несколько наименований. Только самые популярные доходят до иностранных зрителей.

«Другой человек»

Сериал претендует на звание нового любимчика публики. В нем сошлись несколько преимуществ: необычный жанр, сюжет и главная актерская пара.

В отличии от многих турецких сериалов, «Другой человек» не просто романтическая мелодрама, а детектив с ее элементами. Здесь есть женщина-прокурор Лейла Гедыз, которая ищет убийцу, а также известный телеведущий Кенан Озтюрк с раздвоением личности.

По сюжету судьбы Лейлы и Кенана пересекаются во время расследования убийства известного бизнесмена, но это грозит раскрыть тайны каждого из них, а отношения между героями могут все испортить.

Фото: © кадр из сериала «Другой человек»

Поклонники турецкого «мыла» в восторге от исполнителей главных ролей: Озтюрка играет Бурак Дениз, а Лейлу – Ханде Эрчел. Они вместе снимались в мелодраме «Любовь не понимает слов» и стали одной из любимых пар у зрителей. Прошло несколько лет, актеры изменились, стали опытней и известней, та же Эрчел снялась в «Постучись в мою дверь».

Кроме того, обоим актерам предстоит примерить новое для себя амплуа: Эрчел сыграет серьезного и жесткого прокурора вместо более простых романтических героинь, а Дениз — человека с раздвоением личности.

Премьера сериала «Другой человек» состоится 11 сентября.

«Сапфир»

Сериал выстроен по всем традициям турдизи: соперничество братьев, любовь, месть и ложь. В касте — свежие лица, для которых это шанс проявить себя и войти в число сериальных любимчиков.

По сюжету в семье Гульсой три сына: Яман, Атеш и Окан. Влюбленный в девушку Ферай Яман хочет сделать ей предложение кольцом с сапфиром — семейной реликвией. Но обстоятельства оказывают выше.

Яман (Бурак Беркай Акгюль) говорит, что женится на сводной сестре Ферай, и это явно связано с какой-то тайной. Ферай (Озге Ягыз) оказывается беременна и единственным выходом для нее станет брак с братом Ямана — Атешем (Ильхан Шен).

Зрители сериала «Сапфир» предложил шутливое альтернативное название — «Лето, когда я забеременела от своего бывшего парня и вышла замуж за его брата, в том время как он женился на моей сводной сестре».

Сериал снимается в одном из красивейших мест Турции — Каппадокии. Это область со сказочными пейзажами, вулканами и горными массивами. Именно здесь запускают огромное количество воздушных шаров, поэтому красивая картина в сериале обеспечена.

Премьера сериала «Сапфир» состоялась 4 сентября.

«Грязная корзина»

Необычный сериал, сочетающий в себе комедию, мелодраму и детектив. В центре внимания горничные, работающие на элиту Стамбула. Прислуга знает все тайны хозяев и называет себя «корзиной с грязным бельем».

После того, как одна горничная прыгает с балкона и умирает, другие начинают свое расследование, чтобы понять причины. И тут вся подноготная богачей всплывает на поверхность.

Фото: © кадр из сериала

В сериале снялась Мелиса Донгел — исполнительница роли подружки Эды из «Постучись в мою дверь». Также в нем играют Джейхан Халиль Ибрагим и Оздемир Бестемсу.

Известно, что премьера состоится осенью этого года, но точной даты старта сериала пока нет.

«Зимородок», 2 сезон

Хит прошлого года про избалованного наследника ювелирной империи Ферита и бойкую Сейран возвращается после летнего перерыва с новым сезоном. Герои пережили вместе много событий: свадьбу, ревность и измены, смерть близкого, развод. Первый сезон оборвался на полуслове: несколько героев оказались на грани смерти: Халис, Пелин, Казым и Ферит.

Несмотря на то, что в Ферита в конце первого сезона выстрелили и он умирал на руках Сейран, тизер ко второму сезону показал новую свадьбу героев. Но измученные резкими поворотами сюжета поклонники не верят, что в новом сезоне все будет так радужно.

Известно, что в новом сезоне не будет надоевшей всем любовницы Пелин, а также братьев — Тарыка и Саффета. Как они все покинут сюжет не ясно. Но вместо них появятся новые герои — внебрачная дочь Халиса Нюкхет и ее сын Кайа.

Летом СМИ сообщали, что исполнители главных ролей — Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу встречаются. Сами они никак не подтверждали отношения. Эти новости подогрели интерес к сериалу.

Кроме того, перед началом сезона руководство сменило сценариста и костюмера, поэтому есть вероятность, что в сериале изменится темп и накал страстей.

Премьера второго сезона «Зимородка» состоится 15 сентября.

«Правосудие», 3 сезон

Сериал о распутывании уголовных дел и отношениях прокурора и адвоката оказался настолько интригующим, что его рейтинги растут уже второй сезон подряд. Поэтому кинолента получила третий сезон.

Во многом успех связан с хорошим кастом. Главных героев сыграли звезда хита «Черная любовь» Каан Урганджиоглу и актриса Пынар Дениз. Их дуэт оказался страстным и правдоподобным.

Фото: © кадр из сериала «Правосудие»

По сюжету честный прокурор Йылгаз Кая (Каан Уранджиоглу) сталкивается с большой проблемой: его брат подозревается в убийстве. Йылгаз нанимает адвоката — Джейлин (Пынар Дениз). Дело непростое, и героям приходится общаться, а там и любовь не за горами. Но кто же виноват в убийстве?

Второй сезон связан уже с другими загадками, а его открытый финал заставил поклонников ждать третьего сезона, чтобы узнать правду.

Премьера нового сезона сериала «Правосудие» состоится 17 сентября.