Наставников и руководство «Голоса» обвинили в сговоре

Фото: © кадр из шоу «Голос. Уже не дети»

Руководство проекта «Голос» на Первом канале говорит наставникам, к кому из участников повернуться на слепых прослушивания, сообщил актер и блогер Станислав Садальский.

Садальский якобы стал свидетелем разговора некоторых руководителей «Голоса», которые давали конктерные указания наставникам.

«В начале разговора слышно, как Аксюта (музыкальный продюсер проекта Юрий Аксюта) дает указание чтобы как можно больше наставников повернулись к Ярославу Соколикову (якобы это просьба Константина Львовича Эрнста)», — приводит Pravda.ru цитату Садальского, опубликованную в Telegram-канале.

В шоу «Голос. Уже не дети» выступают участники предыдущих сезонов детского «Голоса». Ярослав Соколиков из второго сезона. Его выступление в новом шоу еще не выходило в эфир.