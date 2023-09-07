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Наставников и руководство «Голоса» обвинили в сговоре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос. Уже не дети»

Руководство проекта «Голос» на Первом канале говорит наставникам, к кому из участников повернуться на слепых прослушивания, сообщил актер и блогер Станислав Садальский.

Садальский якобы стал свидетелем разговора некоторых руководителей «Голоса», которые давали конктерные указания наставникам.

«В начале разговора слышно, как Аксюта (музыкальный продюсер проекта Юрий Аксюта) дает указание чтобы как можно больше наставников повернулись к Ярославу Соколикову (якобы это просьба Константина Львовича Эрнста)», — приводит Pravda.ru цитату Садальского, опубликованную в Telegram-канале.

В шоу «Голос. Уже не дети» выступают участники предыдущих сезонов детского «Голоса». Ярослав Соколиков из второго сезона. Его выступление в новом шоу еще не выходило в эфир.

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Топ комментариев

rumatam

ага экспорт уменьшился , так они решили на местном населении нажиться за 2 недели уже 3 наценки........

Nik3316

если верить Сибнету, то и у всего НАТО снарядов с гулькин нос осталось...

-Керя-

Зато в Турцию зерно бесплатно а там следы теряются...

usacomp

Щас комарик с мусей всё обоснуют)))