Трамп связал начало СВО с фальсификацией выборов в США

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы не фальсификация итогов выборов президентских выборов в 2021 году.

«То, что происходит на Украине, так печально. <...>. Он бы [президент Владимир Путин] никогда бы этого не сделал, если бы выборы не были фальсифицированы, наши выборы. Они были фальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были фальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей, которые мертвы», — цитирует ТАСС экс-президента.

Трамп заверил, что во время своего президентства он поддерживал тесный контакт с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, хотя они «не были близки с ним».

Ранее он заявил, что США в значительной степени вовлечены в конфликт на Украине, однако Байдену не под силу это прекратить из-за его некомпетентности. По его мнению, украинский кризис «должен быть прекращен немедленно, так как гибнут сотни тысяч людей».

Трамп утверждает, что выиграл президентские выборы в 2020 году, однако их результаты, по его словам, были фальсифицированы.