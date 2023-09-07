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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп связал начало СВО с фальсификацией выборов в США

Источник:
ТАСС
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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы не фальсификация итогов выборов президентских выборов в 2021 году.

«То, что происходит на Украине, так печально. <...>. Он бы [президент Владимир Путин] никогда бы этого не сделал, если бы выборы не были фальсифицированы, наши выборы. Они были фальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были фальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей, которые мертвы», — цитирует ТАСС экс-президента.

Трамп заверил, что во время своего президентства он поддерживал тесный контакт с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, хотя они «не были близки с ним».

Ранее он заявил, что США в значительной степени вовлечены в конфликт на Украине, однако Байдену не под силу это прекратить из-за его некомпетентности. По его мнению, украинский кризис «должен быть прекращен немедленно, так как гибнут сотни тысяч людей».

Трамп утверждает, что выиграл президентские выборы в 2020 году, однако их результаты, по его словам, были фальсифицированы.

Тема: Военная операция на Украине
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