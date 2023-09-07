Зеленский пригрозил подать в суд на Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны не продлевать ограничения на экспорт украинской агропродукции.

Запрет ввоз сельхозпродукции из Украины действует в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, его срок истекает 15 сентября. Украинское зерно может стать источником неплохого заработка для разных стран Европы», отметил Зеленский.

«Фермеры из разных стран используют украинские кормы для блага своих хозяйств. Компании разных стран зарабатывают на транзите. И это — благо для всей европейской экономики», — цитирует РБК Зеленского.

По его словам, «Украина борется за жизнь и наши общие с вами европейские ценности на поле боя». «Но если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — пригрозил Зеленский.

В апреле Польша стала первой страной ЕС, запретившей импорт украинского продовольствия. Затем такое решение приняли еще четыре страны, граничащие с Украиной. По данным властей, эти государства потеряли в общей сложности 417 миллионов евро из-за притока дешевого украинского зерна.