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Вредные продукты хотят метить, как сигареты

Источник:
Sibnet.ru
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Сеть ресторанов "Вкусно и точка"
Фото: © Sibnet.ru

Надписи о вреде сосисок или картошки фри могут появиться на этих продуктах, как на сигаретах ранее, такую идею прорабатывает правительство России.

На лицевой стороне продукта хотят писать содержание вредных веществ и калорий. Идею обсудили на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Предупреждения могут появиться на ветчине, сосисках, гамбургерах, картошке фри, газировке, курице-гриль, энергетических напитках.

«Говорить населению о вреде тех или иных компонентов, которые содержатся в продуктах питания, необходимо. Так ранее было сделано с сигаретами, по аналогии нужно сделать и с питанием, так как именно от него во многом зависит здоровье человека. То, что мы есть, — это то, что мы едим», — сказал «Известиям» член совета, эксперт по здравоохранению ОНФ Эрик Бровко.

Врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша считает, что такая маркировка должна появиться по аналогии с сигаретами: там, как показала отметила, что с позиций современной диетологии продукты не делятся на плохие и хорошие, но чрезмерное употребление тех или иных продуктов может причинить вред здоровью.

Эксперты никак не оценили ситуацию с точки зрения стоимости продукции. Не все россияне выбирают продукты по их полезности, многие ориентируются только на цену и вкус.

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