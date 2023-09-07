НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Местоположение генерала Суровикина установили по снимку

Источник:
Sibnet.ru
346 0

Исследователь Centre of information resilience Майкл Шелдон узнал местоположение генерала Сергея Суровикина по фотографии, которую на этой неделе опубликовала журналистка Ксения Собчак.

На снимке генерал армии запечатлен в бейсболке и солнцезащитных очках, предположительно, с женой Анной, на фоне заросшей растениями стены. Шелдон предположил, что фотография было сделана на парковке у ресторана «Подмосковные Veчера» в деревне Жуковка Московской области.

Он сравнил фото Суровикина со снимками в Google Maps. По словам исследователя, обросшая растениями стена похожа на фотографии на ту, что находится возле упомянутого ресторана, а кусочек здания на заднем фоне выглядит как часть ресторана Terazza, расположенного напротив.


Также Шелдон опубликовал спутниковый снимок возле ресторана Terazza, отметив на нем точку, где, вероятно, сфотографировали Суровикина. Жуковка — элитный поселок на Рублевке с дорогими коттеджами и ресторанами.

Суровикин не появлялся на публике с момента попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в конце июня 2023 года. 22 августа российские журналисты, телеграм-каналы и СМИ сообщили, что Суровикина отстранили от должности главкома ВКС. 4 сентября в телеграм-канале журналистки Ксении Собчак была опубликована фотография, на которой, как утверждается, запечатлен Суровикин, находящийся в данный момент в Москве.

Еще по теме
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
Украина утвердила нового министра обороны
США проведут учения на территории Армении
Информация о Суровикине исчезла с сайта Минобороны
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Заведующая красноярским детсадом ответила про откровенные фото
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

с. Работино явно находится под контролем солдат ВСУ, спаси господи их грешные души... там мясорубка,...

scorpion2777

Скоро и америкосы расстроятся, когда абрамы до украины доберутся, если доберутся.

Nik3316

мне даже интересно кто будет умирать за Украину... перечисли страны

paramedic

В КНДР накоплено огромное количество вооружения, которое портится от длительного хранения.Это будет взаимовыгодная...