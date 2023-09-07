Местоположение генерала Суровикина установили по снимку

Исследователь Centre of information resilience Майкл Шелдон узнал местоположение генерала Сергея Суровикина по фотографии, которую на этой неделе опубликовала журналистка Ксения Собчак.

На снимке генерал армии запечатлен в бейсболке и солнцезащитных очках, предположительно, с женой Анной, на фоне заросшей растениями стены. Шелдон предположил, что фотография было сделана на парковке у ресторана «Подмосковные Veчера» в деревне Жуковка Московской области.

Он сравнил фото Суровикина со снимками в Google Maps. По словам исследователя, обросшая растениями стена похожа на фотографии на ту, что находится возле упомянутого ресторана, а кусочек здания на заднем фоне выглядит как часть ресторана Terazza, расположенного напротив.

Также Шелдон опубликовал спутниковый снимок возле ресторана Terazza, отметив на нем точку, где, вероятно, сфотографировали Суровикина. Жуковка — элитный поселок на Рублевке с дорогими коттеджами и ресторанами.

Суровикин не появлялся на публике с момента попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в конце июня 2023 года. 22 августа российские журналисты, телеграм-каналы и СМИ сообщили, что Суровикина отстранили от должности главкома ВКС. 4 сентября в телеграм-канале журналистки Ксении Собчак была опубликована фотография, на которой, как утверждается, запечатлен Суровикин, находящийся в данный момент в Москве.