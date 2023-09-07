США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ

Часть активов российских бизнесменов, против которых Соедиенные Штаты ввели санкции, будут направлены на поддержку ветеранов Вооруженных сил Украины, заявил в Киеве госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции», — цитирует РБК Блинкена. Те кто «способствовал» началу военных действий, должны понести наказание, отметил он.

Блинкен не уточнил, о какой сумме речь, и не пояснил, чьих именно активов коснется решение.

Всего с начала боев на Украине США конфисковали или способствовали изъятию активов российских бизнесменов на общую сумму более 1 миллиард долларов по всему миру.

В Минюсте США заявили, что добиваются разрешения конгресса направить эти средства на помощь Киеву.