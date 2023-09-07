Некоторые недружественные страны после начала СВО продолжает проводить закулисные дебаты об исключении РФ из Интерпола, хотя такая процедура не предусмотрена уставом организации, сообщил глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.

Он отметил, что Интерпол — профессиональная полицейская организация. Ее уставом закреплен категорический запрет на какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

«Несмотря на это, после начала специальной военной операции ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола. Нам также известно, что до сих пор закулисные дебаты продолжаются в ряде недружественных стран, хотя возможность процедуры исключения страны в настоящее время не предусмотрена уставом организации», — сказал в интервью ТАСС Калачев.

Глава НЦБ Интерпола отметил, что удалось сохранить высокий уровень сотрудничества как с зарубежными партнерами.

«Сейчас мы качественно и результативно взаимодействуем по таким линиям, как международный розыск лиц, борьба с терроризмом, организованной преступностью, наркотрафиком, экономическими преступлениями, противодействие коррупции, отмыванию денежных средств и иных активов, в сфере нелегальной миграции, противодействие преступлениям, совершенным в сфере информационно-коммуникационных технологий», — сказал Калачев.