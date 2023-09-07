США выделят Украине снаряды с обедненным ураном

США выделяют Украине военную помощь на 175 миллиона долларов, включая снаряды с обедненным ураном, говорится в заявлении Пентагона.

«Объявленный администрацией (президента США Джо) Байдена пакет станет 46-м траншем оборудования из запасов Пентагона на Украину с августа 2021 года. Этот пакет включает дополнительное оборудование для сил противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие, в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, которые были обещаны (Киеву) ранее», — сообщает американское ведомство.

В Белом доме утверждают, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы» и помогут Вооруженным силам Украины эффективно проводить контрнаступление.

Чем опасны снаряды с обедненным ураном

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак говорил, что всемирная организация «выступает против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире».