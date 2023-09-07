Наталья Гулькина заявила о заговоре против артистов 80‑х и 90‑х

Певица Наталья Гулькина считает, что против артистов 1980-х и 1990-х годов был заговор, многих не пускали выступать на ТВ.

Гулькина вспоминала дружбу с Юрой Шатуновым в честь его дня рождения, 6 сентября. Она объяснила, что в один момент он пропал с радаров из-за заговора.

«Не только против него (заговор). Меня тоже не показывали, ни в одном "Голубом огоньке" за всю свою жизнь я не приняла участия. Да нас всех, восьмидесятников-девяностников, просто взяли и отодвинули в сторону в одночасье. И всё», — сказала Гулькина в интервью «МК».

Певица призналась, что артисты вышли из немилости, когда волна ностальгии по музыке 80–90-х стала мощным коммерческим фактором.