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Наталья Гулькина заявила о заговоре против артистов 80‑х и 90‑х

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/id98747085

Певица Наталья Гулькина считает, что против артистов 1980-х и 1990-х годов был заговор, многих не пускали выступать на ТВ.

Гулькина вспоминала дружбу с Юрой Шатуновым в честь его дня рождения, 6 сентября. Она объяснила, что в один момент он пропал с радаров из-за заговора.

«Не только против него (заговор). Меня тоже не показывали, ни в одном "Голубом огоньке" за всю свою жизнь я не приняла участия. Да нас всех, восьмидесятников-девяностников, просто взяли и отодвинули в сторону в одночасье. И всё», — сказала Гулькина в интервью «МК».

Певица призналась, что артисты вышли из немилости, когда волна ностальгии по музыке 80–90-х стала мощным коммерческим фактором.

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