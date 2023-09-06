Google представил новый логотип Android

Компания Google официально представила в своем блоге новый логотип операционной системы Android. В частности, знаменитый робот стал трехмерным, также изменилось написание названия ОС.

Так, Google отказалась от написания «android» в нижнем регистре на логотипе и добавила заглавную букву «А». Само начертание системы выполнено в том же шрифте, что и фирменный логотип Google.

«Новая стилизация надписи Android более точно отражает логотип Google и создает баланс между ними. Мы надеемся, что эти небольшие, но важные обновления шрифта помогут лучше передать связь между устройствами Android и сервисами Google», — отметили разработчики.

Знаменитый робот Android получил трехмерный вид. Компания предложила несколько вариантов его раскраски в зависимости от контекста, в том числе, версию с мехом. Теперь персонажа легче использовать в реальности и цифровой среде, считают авторы ребрендинга.

«Обновленный и динамичный робот появляется там, где Android соединяется с людьми, сообществом и культурными моментами. Он может отражать индивидуальные увлечения, личность и контекст», — подчеркивается в сообщении.

Последний раз Google обновляла логотип своей операционной системы в 2019 году, однако тогда изменения были минимальны. Новая версия логотипа, 3D-робота и фирменного стиля появится на устройствах Android до конца текущего года.