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Горчицу превратили в оружие массового уничтожения комаров

Источник:
Sibnet.ru
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Американские ученые создали эффективное средство против комаров из обычной горчицы. Оно оказалось безопасно для людей и природы, но смертельно для личинок кровососов.

Энтомологи изучали натуральные вещества для сдерживания популяции кровососущих насекомых, распространяющих различные инфекции. Специалистов привлекли изотиоционаты — группа химикатов, которые содержатся в семенах горчицы.

Ученые взяли зерна четырех видов растений семейства горчичных — русской горчицы, белой горчицы, ярутки и кресс-салата, а затем превратили их в муку. После концентрации порошка добавили в емкости с водой, содержавшие личинки комаров.

Из всех видов горчицы самым смертоносным для комаров оказался кресс-салат. Мука из его зерен уничтожила 95% личинок всего за 24 часа, и 100% — менее чем за двое суток, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Scientific Reports.

Авторы открытия отмечают, что горчица способна стать дешевой и экологичной альтернативной синтетическим инсектицидам. Такое средство можно получать из побочных продуктов переработки растений.

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