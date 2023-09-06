США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Соединенные Штаты осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщила пресс-служба американской военной базы Ванденберг.

Запуск невооруженной ракеты был проведен из шахтной пусковой установки на базе Ванденберг в штате Калифорния. Головная часть ракеты пролетела около 6,8 тысячи километров и упала на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

Это уже третье испытание американской межконтинентальной ракеты в текущем году. Отмечается, что США заранее уведомили России о предстоящем испытании в соответствии с существующими двусторонними обязательствами.

Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч километров является единственной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент США имеют на вооружение 400 таких ракет, каждая способна нести до трех ядерных боеголовок. Ракеты несут боевое дежурство в позиционных районах в штатах Монтана, Вайоминг и Северная Дакота.