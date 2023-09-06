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США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщила пресс-служба американской военной базы Ванденберг.

Запуск невооруженной ракеты был проведен из шахтной пусковой установки на базе Ванденберг в штате Калифорния. Головная часть ракеты пролетела около 6,8 тысячи километров и упала на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

Это уже третье испытание американской межконтинентальной ракеты в текущем году. Отмечается, что США заранее уведомили России о предстоящем испытании в соответствии с существующими двусторонними обязательствами.

Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч километров является единственной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент США имеют на вооружение 400 таких ракет, каждая способна нести до трех ядерных боеголовок. Ракеты несут боевое дежурство в позиционных районах в штатах Монтана, Вайоминг и Северная Дакота.

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GammiPluh

с. Работино явно находится под контролем солдат ВСУ, спаси господи их грешные души... там мясорубка,...

scorpion2777

Скоро и америкосы расстроятся, когда абрамы до украины доберутся, если доберутся.

Nik3316

мне даже интересно кто будет умирать за Украину... перечисли страны

paramedic

В КНДР накоплено огромное количество вооружения, которое портится от длительного хранения.Это будет взаимовыгодная...