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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Тактика российских военных ошарашила украинских генералов

Источник:
Sibnet.ru
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Российская оборонительная тактика с применением тотальных минных полей на передовой стала неожиданностью для ВСУ и сорвала планы украинского наступления, признали западные эксперты.

С начала контрнаступления украинских войск российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, оказавшую глубокое влияние на операции ВСУ, пишет Forbes.

Речь идет об использовании сплошных минных заграждений. Киевские военачальники не ожидали, что боевые действия будут происходить на обширных и плотных минных полях, которые невозможно расчистить, отмечается в материале.

Сплошное минирование местности вынуждает ВСУ передвигаться только по дорогам с твердым покрытием, поскольку мины там легче обнаружить и обезвредить. Однако все дороги находится под непрерывным огневым воздействием российских войск.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

GammiPluh

с. Работино явно находится под контролем солдат ВСУ, спаси господи их грешные души... там мясорубка,...

scorpion2777

Скоро и америкосы расстроятся, когда абрамы до украины доберутся, если доберутся.

Nik3316

мне даже интересно кто будет умирать за Украину... перечисли страны

paramedic

В КНДР накоплено огромное количество вооружения, которое портится от длительного хранения.Это будет взаимовыгодная...