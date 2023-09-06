Тактика российских военных ошарашила украинских генералов

Российская оборонительная тактика с применением тотальных минных полей на передовой стала неожиданностью для ВСУ и сорвала планы украинского наступления, признали западные эксперты.

С начала контрнаступления украинских войск российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, оказавшую глубокое влияние на операции ВСУ, пишет Forbes.

Речь идет об использовании сплошных минных заграждений. Киевские военачальники не ожидали, что боевые действия будут происходить на обширных и плотных минных полях, которые невозможно расчистить, отмечается в материале.

Сплошное минирование местности вынуждает ВСУ передвигаться только по дорогам с твердым покрытием, поскольку мины там легче обнаружить и обезвредить. Однако все дороги находится под непрерывным огневым воздействием российских войск.