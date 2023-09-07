Начались съемки нового сезона «Беспринципных» без Виторгана

Актер Максим Виторган на протяжении трех сезонов играл роль лучшего друга Славика, яхтсмена Костю. Четвертый сезон выйдет без его персонажа.

События четвертого сезона развернутся после недавних полнометражных «Беспринципных в деревне». Зрители увидят новые локации, в том числе в другую страну.

За некоторое время до старта съемок, Виторган признался, что его не приглашают сниматься в сериалах по политичсексим причинам.

Среди актеров, задействованных в четвертом сезоне — Павел Деревянко, Анна Слю, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Лагашкин, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Милош Бикович, Ксения Утехина, Матвей Лыков, Александр Балуев и Ирина Пегова.

Режиссером продолжения вновь выступит Роман Прыгунов, а его сценарий вместе с Александром Цыпкиным написали Владимир Васильев («Happy End») и Илья Мотовилов («Контейнер»).

Четвертый сезон «Беспринципных» выйдет на «Кинопоиске» в 2024 году.