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Кинопрокат заполнили российскими премьерами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Телекинез»

Сразу четыре российских фильма вышли в прокат в четверг, 7 сентября. Среди новинок две комедии, мелодрама и хоррор.

Одна из главных премьер — фильм ужасов «Телекинез». Лента повествует об исследовании паранормальных явлений. Специалист по телекинезу и гипнозу, сталкивается с необъяснимой силой, после чего его дочь Анна обнаруживает у себя дар телекинеза.

Вдохновением для сюжета послужила история Нинель Кулагиной, которая в 1960-х годах заявила, что владеет телекинезом, и ее способности в течение 20 лет изучали в нескольких НИИ.

Еще одна ожидаемая премьера — комедия «Праздники». По сюжету, героиня мечтает выдать дочерей замуж. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы.

Также среди новинок комедия «Комедия отменяется» о неудачливом герое-любовнике Коле, который оказывается заперт в шкафу, а шкаф оказывается в эпицентре совместной операции МВД и Госнаркоконтроля.

Мелодрама «Я делаю шаг» рассказывает о Саше Макаров, который работает в родной школе в Пскове.  Героя ненавидит завуч, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека — подруги детства.

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