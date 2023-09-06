Экспорт российских нефтепродуктов достиг минимума

Общий объем экспорта нефтепродуктов из России в августе составил 2,28 миллиона баррелей в сутки, что на 9% ниже, чем в июле.

Это самый низкий показатель с сентября 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd. Снижение экспорта происходит на фоне сворачивания работы нефтеперерабатывающих заводов в связи с плановым осенним ремонтом.

Агентство утверждает, что снижение экспорта российских нефтепродуктов связано с тем, что цены на некоторые из них превысили установленный странами G7 предел, что усложнило доступ трейдеров к западным транспортным услугам и страхованию.

Согласно данным Vortexa, экспорт дизеля и газойля из России в августе сократился на 5,7% по сравнению с июлем, составив чуть больше миллиона баррелей в сутки. Крупнейшим поставщиком российского дизеля в августе стала Турция, на втором месте расположилась Бразилия.

Поставки бензина и компонентов для смешения из России достигли десятимесячного минимума и составили в августе 81 тысячу баррелей в сутки. Экспорт российской нафты снизился в августе примерно на 6% по сравнению с июлем и составил 371 тысячу баррелей.

На четверть также сократился экспорт мазута — до 592 тысяч баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с марта 2022 года, когда США ввел эмбарго на поставки нефтепродуктов из России, отмечается в материале.