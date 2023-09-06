Курс доллара вплотную подобрался к сторублевой отметке. Сумеет ли американская валюта осенью пересечь этот психологически важный рубеж? Почему у российской валюты никак не получается взять курс на укрепление?

В среду, 6 сентября курс доллара на открытии торгов превысил 98 рублей впервые с середины августа, следует из данных Московской биржи. Прогнозы о стабилизации российской валюты в сентябре благодаря росту цен на нефть пока не оправдываются.

«На российском рынке сохраняется валютная недостаточность, так как спрос на иностранную валюту продолжает доминировать над ее предложением», — сказал «Российской газете» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его словам, приток валюты в страну ограничен из-за санкционных коллизий, трудностей с репатриацией валютной выручки в индийских рупиях и добровольного сокращения Россией добычи нефти. По этим причинам рост цен на нефть не спешит транслироваться в укрепление позиций рубля.

«Причиной могло стать то, что экспортеры сталкиваются с проблемами получения валюты на счета в российских банках, вызванные санкциями, и, как следствие, договоренности об увеличении продаж валютной выручки экспортерами не работают в полной мере», — пояснил «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Прогноз на сентябрь

По мнению Бахтина, в сентября ситуация для рубля может начать улучшаться. «С завершением сезона отпусков сокращается спрос со стороны выезжающих за рубеж россиян. Осенью более выражено должен заработать монетарный фактор — рост ключевой ставки с временным лагом охлаждает спрос, в том числе на импорт и, соответственно, на иностранные деньги», — сказал он.

Уверенное восстановление рубля без особых мер со стороны финансовых властей маловероятно, считает эксперт. А вот тестирования отметки 100 рублей за доллар не исключены — уровень 97-98 рублей выступает последним техническим препятствием перед движением к психологической отметке, отметил Бахтин.

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«Но почти нет сомнений, что регулятор не позволит "американцу" долго гостить на трехзначных уровнях, памятуя о рисках разгона инфляции. В арсенале ЦБ остаются дальнейшее повышение ключевой ставки, введение норм обязательной продажи валютной выручки для экспортеров, ограничения на отток капитала», — подчеркнул Бахтин.

С таким мнением солидарен и Шатов. «Существенного укрепления ждать не стоит из-за сохраняющегося дефицита валюты. Прогноз курса доллара на сентябрь — в рамках 96–100 рублей за доллар», — заключил он.