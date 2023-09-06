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Загадочное «золотое яйцо» нашли на дне Тихого океана

Источник:
Miami Herald
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Ученые обнаружили таинственное «золотое яйцо» на дне Тихого океана, в 250 километрах от южного побережья штата Аляска.

таинственное «золотое яйцо» на дне Тихого океана
таинственное «золотое яйцо» на дне Тихого океана
Фото: © NOAA

Находку сделали во время экспедиции, организованной Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA). «Золотое яйцо» лежало на глубине более трех километров.

С помощью глубоководного аппарата, оснащенного роботизированной рукой, океанологи взяли пробу странного объекта — оказалось, что объект эластичный, будто шелк. Специалисты отмечают, что ничего подобного им еще не попадалось.

Сейчас исследователи обсуждают возможную природу загадочного предмета на дне океана. По одной из версий, «золотое яйцо» может быть икринкой вымершего морского существа или фрагментом редкой морской губки.

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