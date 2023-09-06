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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина утвердила нового министра обороны

Источник:
РИА Новости
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Верховная Рада проголосовала за назначение Рустема Умерова министром обороны Украины. «За» проголосовали 338 депутатов из 360. Кандидатуру Рустема Умерова предложил Владимир Зеленский.

Умеров занимал пост председателя фонда госимущества Украины. Предлагая кандидатуру Рустема Умерова, президент Владимир Зеленский заявил, что Минобороны «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

Накануне украинский парламент принял отставку Алексея Резникова, который занимал должность министра обороны с ноября 2021 года. Резников может занять должность посла Украины в Великобритании.

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Ведомство обвинили в закупке продуктов для тыловых частей по ценам минимум в два-три раза выше рыночных.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

GammiPluh

с. Работино явно находится под контролем солдат ВСУ, спаси господи их грешные души... там мясорубка,...

Nik3316

мне даже интересно кто будет умирать за Украину... перечисли страны

scorpion2777

Скоро и америкосы расстроятся, когда абрамы до украины доберутся, если доберутся.

paramedic

В КНДР накоплено огромное количество вооружения, которое портится от длительного хранения.Это будет взаимовыгодная...