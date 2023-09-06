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США проведут учения на территории Армении

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы США
Фото: © U.S. Department of Defense

Совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023», — говорится в сообщении.

По информации Минообороны Армении, цель учений — повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи.

В понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер сообщил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Замглавы МИД страны Ваан Костанян заявил, что Ереван сотрудничает с НАТО в различных форматах и готов продолжить этот процесс.

Ранее Армения отозвала постпреда из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер Никол Пашинян опустил выход из организации, так как та «уходит из Армении».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может».

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