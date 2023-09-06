Биг Мак запустили в стратосферу. ВИДЕО

Блогер запустил бургер из McDonald's в стратосферу, что узнать, как изменится его вкус, но космический эксперимент оказался неожиданным.

Блогер под ником @anttonraccaus запустил Биг Мак на огромном заполненным гелием шаре на высоту 35 км, где температура составляет минус 60 градусов.

Шар должен был лопнуть, а бургер должен был приземлиться неподалеку от места запуска. Тогда бы блогер попробовал бургер и узнал, как изменился его вкус.

Но автор плохо закрепил Биг Мак, поэтому он выпал из крепления. Аэростат вернулся без вкусной начинки. Видео с неудачным запуском стало популярно — у ролика более 2,9 миллиона лайков. Пользователи ждут, когда блогер повторит эксперимент и попробует космический Биг Мак.

В 2022 году житель США Дональд Горске установил рекорд Гиннеса, съев за свою жизнь более 30 тысяч Биг Маков. Самый первый он попробовал в 1972 году и с тех пор питается ими каждый день.