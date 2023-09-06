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Банк России увеличит продажу валюты в 10 раз

Источник:
Sibnet.ru
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Пачка долларовых банкнот
Фото: © Sibnet.ru

Банк России с 14 по 22 сентября продаст на финансов рынке валюту на сумму в 150 миллиардов рублей, говорится в сообщении ЦБ.

Для погашения валютного выпуска евробондов в середине сентября будет ускорен ежедневный объем продаж валюты с 2,3 до 21,4 миллиарда рублей, сказано в сообщении.

Это решение будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке, отметили в ЦБ.

Рубль отреагировал на решение. Вскоре после заявления регулятора, доллар торговался на уровне 97,4075 рубля, что на 50 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня. Евро подешевел на 38 копеек до 104,5375 рубля.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

GammiPluh

с. Работино явно находится под контролем солдат ВСУ, спаси господи их грешные души... там мясорубка,...

scorpion2777

Скоро и америкосы расстроятся, когда абрамы до украины доберутся, если доберутся.

Nik3316

мне даже интересно кто будет умирать за Украину... перечисли страны

GammiPluh

Северокорейцам нужны деньги, украинцам нужен чугуний с доставкой... мы просто посредники