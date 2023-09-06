Фильм «Дворец» с Петровым разгромили критики

Кинокритики высказали мнение по поводу фильма Романа Полански «Дворец», премьера которого состоялась во вне конкурсной программы Веницианского фестиваля.

Издание Variety в рецензии написало, что заявленный комедией фильм прошел в гробовой тишине зрительного зала. «Во "Дворце" он (Полански) просто плохой режиссер», — написал критик издания.

Рецензент The Hollywood Reporter дал фильму «Дворец» самую низкую оценку, поставив один балл из возможных пяти.

Критик издание The Guardian назвалофильм «вялым отельным фарсом». Он описал работу Полански, как безвкусную и безрадостную, путающую сексуальное отвращение с возбуждением.

Фильм «Дворец» рассказывает о богачах, которые собираются отпраздновать новогоднюю ночь в особняке. В картине снялся российский актер Александр Петров.