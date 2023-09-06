НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Дворец» с Петровым разгромили критики

Источник:
Sibnet.ru
286 1
Фото: © кадр из фильма «Дворец»

Кинокритики высказали мнение по поводу фильма Романа Полански «Дворец», премьера которого состоялась во вне конкурсной программы Веницианского фестиваля.

Издание Variety в рецензии написало, что заявленный комедией фильм прошел в гробовой тишине зрительного зала. «Во "Дворце" он (Полански) просто плохой режиссер», — написал критик издания.

Рецензент The Hollywood Reporter дал фильму «Дворец» самую низкую оценку, поставив один балл из возможных пяти.

Критик издание The Guardian назвалофильм «вялым отельным фарсом». Он описал работу Полански, как безвкусную и безрадостную, путающую сексуальное отвращение с возбуждением.

Фильм «Дворец» рассказывает о богачах, которые собираются отпраздновать новогоднюю ночь в особняке. В картине снялся российский актер Александр Петров.

Еще по теме
Российские кинотеатры объявили о премьере «Оппенгеймера»
«Барби» и «Оппенгеймера» замаскировали в России смешными названиями
Жительница Красноярска провела пикет в поддержку фильма «Барби»
Украинских актеров назвали лицемерами и оборотнями
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (1)
Картина дня
Информация о Суровикине исчезла с сайта Минобороны
США попросят Северную Корею не поставлять России оружие
Российская авиация накрыла огнем боевиков «Азова»
Великобритания объявит ЧВК «Вагнер» террористами
Самое обсуждаемое
38
Эксперты сравнили БМП-3 с трофейной американской M2 Bradley
38
Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников
33
Шойгу назвал число потерь ВСУ с начала контрнаступления
27
Путин оценил украинское контрнаступление
26
Ракетный комплекс «Сармат» изменит ход украинского конфликта