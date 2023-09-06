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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США попросят Северную Корею не поставлять России оружие

Источник:
РИА Новости
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Лидер КНДР Ким Чен Ын
Фото: U.S. Department of State from United States

Соедиенные Штаты продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются... Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги в этом направлении», — цитирует ТАСС Салливана.

Накануне американская газета New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Этот визит якобы запланирован для обсуждения военного сотрудничества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о скорой встрече Путина с лидером КНДР.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

с. Работино явно находится под контролем солдат ВСУ, спаси господи их грешные души... там мясорубка,...

Nik3316

мне даже интересно кто будет умирать за Украину... перечисли страны

scorpion2777

Скоро и америкосы расстроятся, когда абрамы до украины доберутся, если доберутся.

MuCbE

Страна террорист хочет кого-то обвинить в терроризме? Кринж