США попросят Северную Корею не поставлять России оружие

Соедиенные Штаты продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются... Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги в этом направлении», — цитирует ТАСС Салливана.

Накануне американская газета New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Этот визит якобы запланирован для обсуждения военного сотрудничества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о скорой встрече Путина с лидером КНДР.