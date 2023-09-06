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Если поступил перевод по ошибке, что делать?

Источник:
Sibnet.ru
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Система быстрых платежей
Фото: © Sibnet.ru

Если на счет банка неизвестный по ошибке перевел деньги, надо действовать внимательно, чтобы не попасть на уловки мошенников.

Сначала надо проверить, точно ли пришли деньги. Мошенники нередко рассылают СМС-сообщения якобы от имени банка о том, что пришел перевод. А затем звонят и просят перечислить деньги обратно. Прежде чем предпринимать какие-то действия, через онлайн-банк или мобильный банк надо проверить, что деньги правда пришли.

#Деньги
Легенды мошенников

Также надо выяснить, может решил вернуть долг старый приятель или управляющая компания сделала перерасчет за отопление. Для этого можно обратиться в банк и запросить выписку по счету либо платежку, на основании которой пришли деньги. 

Так станет ясно, от кого и с какого счета пришли деньги. По фамилии отправителя выяснится, знакомы с этим человеком или нет. Если же это компания, стоит уточнить, что это за платеж.

Если деньги пришли по ошибке, стоит их вернуть. В банке надо попросить перечислить эту сумму обратно. В банке есть реквизиты плательщика, и по ним оператор без проблем проведет обратный платеж с вашего счета.

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GammiPluh

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Nik3316

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scorpion2777

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MuCbE

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