Если поступил перевод по ошибке, что делать?

Если на счет банка неизвестный по ошибке перевел деньги, надо действовать внимательно, чтобы не попасть на уловки мошенников.

Сначала надо проверить, точно ли пришли деньги. Мошенники нередко рассылают СМС-сообщения якобы от имени банка о том, что пришел перевод. А затем звонят и просят перечислить деньги обратно. Прежде чем предпринимать какие-то действия, через онлайн-банк или мобильный банк надо проверить, что деньги правда пришли.

#Деньги Легенды мошенников

Также надо выяснить, может решил вернуть долг старый приятель или управляющая компания сделала перерасчет за отопление. Для этого можно обратиться в банк и запросить выписку по счету либо платежку, на основании которой пришли деньги.

Так станет ясно, от кого и с какого счета пришли деньги. По фамилии отправителя выяснится, знакомы с этим человеком или нет. Если же это компания, стоит уточнить, что это за платеж.

Если деньги пришли по ошибке, стоит их вернуть. В банке надо попросить перечислить эту сумму обратно. В банке есть реквизиты плательщика, и по ним оператор без проблем проведет обратный платеж с вашего счета.