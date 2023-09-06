Российская авиация накрыла огнем боевиков «Азова»

Российская боевая авиация в районе Серебрянского лесничества нанесла удар по боевикам бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов". Потери противника составили до 30 боевиков», — сказал Савчук РИА Новости.

По его словам, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Кроме этого, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.