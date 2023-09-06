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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская авиация накрыла огнем боевиков «Азова»

Источник:
РИА Новости
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Российская боевая авиация в районе Серебрянского лесничества нанесла удар по боевикам бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов". Потери противника составили до 30 боевиков», — сказал Савчук РИА Новости.

По его словам, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. 

Кроме этого, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.

Тема: Военная операция на Украине
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