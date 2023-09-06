Глава ГИБДД высказался о гаджетах на лобовом стекле

Глава ГИБДД Михаил Черников призвал инспекторов не штрафовать водителей за гаджеты, установленные на лобовом стекле, а сначала попросить убрать их.

«Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле, (это) не означает привлечения к ответственности. Это означает, что сотрудник Госавтоинспекции должен попросить убрать его», — сказал Черников на брифинге, посвященном изменениям в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

По его мнению, все понимают, что в случае выписки штрафа ничего не изменится.

Пресс-центр МВД России выпускал разъяснение, что запрета на использование видеорегистратора, если он не мешает обзорности, нет. Но в документе не прописаны критерии: определять, мешает гаджет или нет, инспектор должен самостоятельно.