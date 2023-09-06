Иноагент Смольянинов посочувствовал оставшимся в России артистам

Актер Артур Смольянинов (признан иноагентом в РФ) уехал из России после начала СВО. Наблюдая за оставшимися в стране коллегами, ему становится очень грустно.

Смольянинов признался в интервью, что не разделяет позицию своих коллег, которые спокойно продолжают жить и работать в России.

«Я просто не понимаю. У меня это просто не сходится в голове. Я смотрю: они там. И вот, концерт. И все хорошо. А я здесь. А почему я здесь?» — сказал актер.

Смольянинов живет в Латвии. Там у него есть работа — он снимается в рекламе, озвучивает фильмы, а также планирует заняться развитием музыкальной карьеры. Возвращаться на родину после окончаний СВО он не планирует.

«Если трезво смотреть на вещи и не врать себе, ни шансов, ни желания вернуться в Россию, какой- бы она ни была в ближайшее 10-летие, у меня не будет. Даже, скорее, желания», — сказал он.