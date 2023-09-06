Тур Бейонсе стал самым кассовым женским турне в мире

Тур Бейонсе «Renaissance» стал самым кассовым женским турне в мире и принес певице за полгода больше 460 миллионов долларов.

Бейонсе еще до завершения тура побила рекорд по кассе. Ранее самый кассовый тур принадлежал Мадонне, которая в 2008-2009 годах заработала 411 миллионов долларов с шоу «Sticky & Sweet Tour».

Новая рекордсменка еще не установила итоговую сумму — Бейонсе в рамках тура «Renaissance» предстоит выступить в нескольких городах: Инглвуде, Ванкувере, Сиэтле, Далласе, Хьюстоне, Новом Орлеане и Канзас-Сити.