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Тур Бейонсе стал самым кассовым женским турне в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mason Poole / CC BY 4.0

Тур Бейонсе «Renaissance» стал самым кассовым женским турне в мире и принес певице за полгода больше 460 миллионов долларов.

Бейонсе еще до завершения тура побила рекорд по кассе. Ранее самый кассовый тур принадлежал Мадонне, которая в 2008-2009 годах заработала 411 миллионов долларов с шоу «Sticky & Sweet Tour».

Новая рекордсменка еще не установила итоговую сумму — Бейонсе в рамках тура «Renaissance» предстоит выступить в нескольких городах: Инглвуде, Ванкувере, Сиэтле, Далласе, Хьюстоне, Новом Орлеане и Канзас-Сити.

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