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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британцев расстроило уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Источник:
The Guardian
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Британский танк Challenger 2 впервые был уничтожен противником в условиях боевых действий, пишет газета The Guardian со ссылкой на военных экспертов.

Кадры горящего танка Challenger 2 накануне обошли весь мир. Эта машина была уничтожена в районе села Работино на Запорожском направлении. Ранее многократно сообщалось об уничтожении немецких танков Leopard. Разбитая британская машина попала на фото впервые, отмечает издание.

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По данным газеты, Challenger 2 стоит на вооружении Великобритании с 1994 года. И это первая боевая потеря танка данного типа в боевых условиях от воздействия противника.

В 2003 году один Challenger 2 был уничтожен в Ираке, но это был «дружественный огонь».

Всего Лондон поставил Киеву 14 танков таких танков Challenger 2. Киев обещал их использовать только после прорыва российской обороны. Но неудачи в контрнаступлении и огромные потери в техники вынудили украинскую армию бросить в бой и эти машины.

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