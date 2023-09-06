Феномен Шатунова раскрыли после смерти

Певец Юрий Лоза раскрыл секрет успеха Юрия Шатунова, который внезапно скончался в 2022 году.

6 сентября Шатунову исполнилось бы 50 лет. В честь дня рождения коллеги вспомнили о музыканте. Среди них Юрий Лоза, который уверен, что разгадал феномен популярности.

«Мне кажется, что тут совпали несколько составляющих – простота песен, внешность, голосок, биография и расцвет кассетной индустрии», — сказал «МК» Лоза о Шатунове.

Также Лоза вспомнил, что встречался с Шатуновым на одной телепередаче за год до смерти.

«Мне понравилось, что он сам адекватно относился к своей популярности. Не "включал звезду" и все пытался показать свои собственные, более зрелые работы», — отметил музыкант.

Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности. 5 сентября, накануне 50-летия Шатунова, на его могиле установили бронзовый памятник в полный рост певца.