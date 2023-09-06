Великобритания объявит ЧВК «Вагнер» террористами

Правительство Великобритании включит российскую ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций, сообщила глава МВД королевства Суэлла Браверман.

Деятельность частной военной компании на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности», цитирует Браверман «Би-би-си».

Когда «Вагнер» объявят террористами, то уголовным преступлением в королевстве станет оказание ей какой-либо поддержки и публичное одобрение ее деятельности. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения.

За ношение символики террористической группировки либо ее демонстрацию при определенных обстоятельствах в Великобритании можно получить штраф в размере до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 610 тысяч рублей по текущему курсу) или до полугода тюрьмы. Любые активы такой организации подлежат конфискации в случае их обнаружения в стране.