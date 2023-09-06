НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Великобритания объявит ЧВК «Вагнер» террористами

Источник:
Sibnet.ru
419 2
Фото: Информационное агентство БелТА / CC BY 3.0

Правительство Великобритании включит российскую ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций, сообщила глава МВД королевства Суэлла Браверман.

Деятельность частной военной компании на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности», цитирует Браверман «Би-би-си».

Когда «Вагнер» объявят террористами, то уголовным преступлением в королевстве станет оказание ей какой-либо поддержки и публичное одобрение ее деятельности. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения.

За ношение символики террористической группировки либо ее демонстрацию при определенных обстоятельствах в Великобритании можно получить штраф в размере до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 610 тысяч рублей по текущему курсу) или до полугода тюрьмы. Любые активы такой организации подлежат конфискации в случае их обнаружения в стране.

Еще по теме
Как страны меняли названия
Индия решила сменить название
Байден сказал, что охрана разгромила его дом и «ему некуда идти»
Глава МИД Германии перепутала Украину с кокаином
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Обсуждение (2)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

России нужно перекрыть им газ, а то мучаются бедненькие

ball-n-wall

Надо же, прям страдания юного Вертера..

Killer X

а он был? может Вы спутали с враньем хохлов о голодоморе?

mosquito__2010

Опять Данилоны фейки разносят. Зачем быть такими идиотами если у них все равно ничего не получится как...