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Центробанк заявил о перегреве российской экономики

Источник:
РБК
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Банк России
Фото: © Банк России

Российская экономика, по-видимому, превысила свой потенциальный уровень — это значит, что ее рост скоро замедлится, говорится в бюллетене аналитического департамента Банка России.

«Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень (максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей)», — приводит РБК вывод аналитиков ЦБ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина указывала, что экономика еще не достигла потенциального уровня, но приближается к нему.

Ситуация, когда ВВП находится выше потенциала или же когда спрос растет быстрее, чем предложение, а ВВП уже вышел на свой потенциал, известна как перегрев, разъясняла Набиуллина в июне.

Такая ситуация означает, что после периода восстановления рост будет идти более умеренными темпами.

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pepelmetal

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ball-n-wall

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Killer X

а он был? может Вы спутали с враньем хохлов о голодоморе?

mosquito__2010

Опять Данилоны фейки разносят. Зачем быть такими идиотами если у них все равно ничего не получится как...