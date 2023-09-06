Центробанк заявил о перегреве российской экономики

Российская экономика, по-видимому, превысила свой потенциальный уровень — это значит, что ее рост скоро замедлится, говорится в бюллетене аналитического департамента Банка России.

«Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень (максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей)», — приводит РБК вывод аналитиков ЦБ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина указывала, что экономика еще не достигла потенциального уровня, но приближается к нему.

Ситуация, когда ВВП находится выше потенциала или же когда спрос растет быстрее, чем предложение, а ВВП уже вышел на свой потенциал, известна как перегрев, разъясняла Набиуллина в июне.

Такая ситуация означает, что после периода восстановления рост будет идти более умеренными темпами.