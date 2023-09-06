НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Депутат Госдумы опроверг приказ о новой мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
271 7
Фейк
Фото: © Sibnet.ru

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком распространившийся в интернете «приказ Минобороны РФ» о проведении дополнительной мобилизации.

«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — сказал ТАСС Картаполов.

Депутат добавил, что необходимости в проведении дополнительной мобилизации в РФ на сегодня нет.

«Сегодня необходимости (в дополнительной мобилизации) нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора», — сказал Картаполов.

При этом глава комитета Думы заметил, что указ президента РФ о частичной мобилизации остается действующим, в случае необходимости ее проведения принятия других документов не требуется.

Еще по теме
Киев объявил о начале третьей мировой войны
Кулеба назвал поле боя дорогой к переговорам с Россией
США предупредили об угрозе разрушительной войны
Зеленский сменит министра обороны
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...

pepelmetal

России нужно перекрыть им газ, а то мучаются бедненькие

ball-n-wall

Надо же, прям страдания юного Вертера..

paramedic

В своё время, если бы Ельцин дал Дудаеву пару медалек и красивые погоны, не было бы двух чеченских войн.Любят...