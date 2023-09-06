Депутат Госдумы опроверг приказ о новой мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком распространившийся в интернете «приказ Минобороны РФ» о проведении дополнительной мобилизации.

«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — сказал ТАСС Картаполов.

Депутат добавил, что необходимости в проведении дополнительной мобилизации в РФ на сегодня нет.

«Сегодня необходимости (в дополнительной мобилизации) нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора», — сказал Картаполов.

При этом глава комитета Думы заметил, что указ президента РФ о частичной мобилизации остается действующим, в случае необходимости ее проведения принятия других документов не требуется.