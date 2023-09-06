Киев объявил о начале третьей мировой войны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что третья мировая уже началась и попросил НАТО к ней присоединиться

«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее», — цитирует РИА Новости Данилова.

Он призвал НАТО согласиться на включение Украины в состав альянса. «Настойчивость всех наших граждан доказывает, что Украина должна стать членом НАТО. Мы усилим альянс. Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться», — сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, геополитические обстоятельства современности подсказывают, что это не последний конфликт в мире. После украинского конфликта изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН, считает он.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что намерение стран НАТО увеличить военную помощь киевскому режиму приближает третью мировую войну.