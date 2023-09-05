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Футболистов сборной Украины включили в список «беглых» спортсменов

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство спорта Украины на своем сайте опубликовало обновленный список из 293 спортсменов, которые не вернулись в страну из-за границы после окончания соревнований.

В него вошли футболисты сборной Украины Артем Довбик и Анатолий Трубин. Оба футболиста летом сменили клубы. 26-летний нападающий Довбик перешел в испанскую «Жирону» из «Днепра-1». 22-летний голкипер Трубин перебрался из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

На Украине с февраля прошлого года введено военное положение, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. В мае 2022 года кабинет министров Украины разрешил выезд за границу спортсменам и тренерам, которые участвуют в международных соревнованиях.

В сентябре правительство расширило этот список на лиц, входящих в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта. Согласно документу, спортсмены могут находиться за границей непрерывно не более 30 дней.

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Топ комментариев

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...

pepelmetal

России нужно перекрыть им газ, а то мучаются бедненькие

ball-n-wall

Надо же, прям страдания юного Вертера..

Killer X

а он был? может Вы спутали с враньем хохлов о голодоморе?