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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад признал тяжелые потери элитной бригады ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины, которая возглавляет контрнаступление на южном направлении, несет огромные потери, несмотря на военную подготовку в Германии и оснащение передовым западным вооружением.

По словам украинского медперсонала, потери соединения за 15 недель «выражаются четырехзначными числами», пишет газета The Times. При этом бригада изначально считалась самой боеспособной в украинской армии.

СМИ выделяли ее из-за подготовки в Германии и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и германскими танками Leopard. Однако это не помогло — в настоящее время она практически утратила свою боеспособность.

Издание отмечает, что причина тяжелых потерь — отсутствие поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования. В результате значительная часть западной бронетехники была потеряна на российских минных полях.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...

pepelmetal

России нужно перекрыть им газ, а то мучаются бедненькие

ball-n-wall

Надо же, прям страдания юного Вертера..

Killer X

а он был? может Вы спутали с враньем хохлов о голодоморе?