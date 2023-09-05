Запад признал тяжелые потери элитной бригады ВСУ

Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины, которая возглавляет контрнаступление на южном направлении, несет огромные потери, несмотря на военную подготовку в Германии и оснащение передовым западным вооружением.

По словам украинского медперсонала, потери соединения за 15 недель «выражаются четырехзначными числами», пишет газета The Times. При этом бригада изначально считалась самой боеспособной в украинской армии.

СМИ выделяли ее из-за подготовки в Германии и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и германскими танками Leopard. Однако это не помогло — в настоящее время она практически утратила свою боеспособность.

Издание отмечает, что причина тяжелых потерь — отсутствие поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования. В результате значительная часть западной бронетехники была потеряна на российских минных полях.