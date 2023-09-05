Сервис 2ГИС позволит строить маршруты внутри зданий

Картографический сервис 2ГИС получил новую функцию — теперь с его помощью можно строить маршруты внутри зданий. Пока это работает в 2200 торговых центрах в России, у которых в сервисе есть поэтажные планы.

Раньше карты умели доводить до входа в торговый центр, а дальше — показывали направление, в какую сторону идти, чтобы добраться до нужной точки внутри ТЦ, отмечает пресс-служба сервиса.

Теперь пользователи 2ГИС увидят пунктирную линию, которая проведет по всем этажам торгового центра до конкретного магазина, подскажет подъемы и спуски на другие этажи на лифте, эскалаторе или по лестнице. Новая функция уже доступна в мобильных версиях 2ГИС для Android и iOS.

При этом навигатор внутри здания работает по другому принципу — устройство не может определять точное местоположение пользователя в помещениях, поэтому он создает наглядную и статичную схему маршрута.

Разработчики загрузили в 2ГИС данные о проходах в ТЦ, лестницах, эскалаторах, лифтах, расположении магазинов и бутиков. В ближайшем будущем строить маршруты в сервисе можно будет в аэропортах, вокзалах и бизнес-центрах.