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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинского министра обороны отправили в отставку

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Верховной Рады проголосовали за отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Решение поддержали 327 депутатов, против выступили четверо.

В среду украинские депутаты проголосуют по вопросу о назначении министром Рустема Умерова, который является руководителем Фонда госимущества, передает издание «Страна».

Президент страны Владимир Зеленский анонсировал отставку Резникова в минувшие выходные. Он аргументировал эту позицию тем, что «ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

«Было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии на протяжении последних 22 месяцев, тяжелейшего периода в современной истории Украины», — написал сам Резников на своей странице в соцсети X.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

pepelmetal

России нужно перекрыть им газ, а то мучаются бедненькие

ball-n-wall

Надо же, прям страдания юного Вертера..

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...

urbasik

Милости просим и спасибо за снаряды,Они даже качественнее наших.Поляков рвёт в клочья.