Украинского министра обороны отправили в отставку

Депутаты Верховной Рады проголосовали за отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Решение поддержали 327 депутатов, против выступили четверо.

В среду украинские депутаты проголосуют по вопросу о назначении министром Рустема Умерова, который является руководителем Фонда госимущества, передает издание «Страна».

Президент страны Владимир Зеленский анонсировал отставку Резникова в минувшие выходные. Он аргументировал эту позицию тем, что «ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

«Было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии на протяжении последних 22 месяцев, тяжелейшего периода в современной истории Украины», — написал сам Резников на своей странице в соцсети X.