Сбербанк разработал сервис оплаты несколькими счетами, который работает с любыми картами кредитной организации.

«Мы первыми в стране разработали сервис оплаты несколькими счетами со СберКартой: скоро ею можно будет провести оплату сразу несколькими картами, платежными счетами и даже кредитками», — говорится в телеграм-канале банка.

Сервис разработан, чтобы клиенты не попадали в ситуацию, когда не могут оплатить покупку из-за нехватки денег на нужной карте. Недостающая сумма просто спишется с заранее выбранных запасных счетов.

Для нового функционала достаточно настроить оплату с нескольких счетов в приложении «Сбербанк Онлайн», выбрав главную карту и запасные счета. Сейчас сервис проходит этап тестирования, пользователям он станет доступен осенью.