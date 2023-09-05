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Индия решила сменить название

Источник:
News18
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Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат, соответствующую резолюцию могут внести на специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября.

«Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», — написал глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш на своей странице в соцсети Х.

Он также отметил, что официальные приглашения международным лидерам на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не президента Индии, как раньше.

Индийские политики считают, что название Индия является колониальным — таким образом, оно может считаться символом рабства. В свою очередь, Бхарат — древнее название страны, которое использовалось тысячи лет.

По конституции в Индии два официальных языка: английский и хинди. На английском страна называется India, а на хинди — Бхарат.

Слово «Индия» происходит от названия реки Инд — первой великой реки Южной Азии, с которой сталкивались попадавшие в эту страну с северо-запада европейцы. При этом местные жители исторически так свою страну не называли.

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Политика #Мир
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