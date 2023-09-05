Управляемый силой мысли самокат испытали в России

Сервис Whoosh и российская лаборатория Neiry провели эксперимент по управлению самокатом силой мысли. Для этого использовали специальный нейроинтерфейс, который снимает показатели электроэнцефалограммы головного мозга.

Нейроинтерфейс Neiry, реагирующий на когнитивную нагрузку, усталость, стресс и концентрацию внимания человека, подключилик компьютеру, который управлял самокатом Whoosh Segway Ninebot.

С помощью нейроинтерфейса разработчики определяли степень внимания человека. Когда водитель самоката увеличивал показатели концентрации внимания, самокат автоматически увеличивал скорость.

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При этом скорость самоката падала, как только у человека снижалась внимательность. Таким образом, у разработчиков получилось управлять скоростью транспортного средства «силой мысли».