НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Магазин приложений RuStore запустил детский режим

Источник:
Sibnet.ru
215 0

Отечественный онлайн-магазин приложений RuStore запустил специальный режим, который обезопасит детей от взрослого контента, сообщается в блоге разработчиков.

Теперь родители могут настраивать для детского режима просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, а также управлять покупками. Можно выбрать один из вариантов возраста ребенка: дошкольник, школьник или подросток.

«Для того, чтобы погружение в мир мобильных приложений и игр прошло наиболее комфортно, мы разработали специальный детский режим, который не только будет показывать подходящий по возрасту контент, но и предложит полезные приложения и игры для учебы, спорта и развлечений», — пояснил директор по продукту в RuStore Олег Афанасьев.

Так, для дошкольников отображается только детский контент без нежелательных материалов; для школьников — приложения и игры, которые подходят для всей семьи, но могут содержать динамичный контент; подросткам доступен более взрослый контент.

В новом режиме также стали доступны специальные подборки от RuStore. Они содержат полезные приложения и игры и меняются в зависимости от выбранного возраста ребенка. Например, для дошкольников рекомендуются приложения, которые научат их читать и считать.

С момента запуска весной 2022 года ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 12,5 миллиона человек. В магазине уже доступно более 12 тысяч приложений от 7 тысяч разработчиков.

Еще по теме
Найден простой способ значительно ускорить работу Windows 11
Microsoft позволила сделать интерфейс Windows более гибким
Компания Huawei выпустит замену Windows
WhatsApp готовит большое обновление
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
8181
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
11023
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
14272
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
14750
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
17139
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angula
31.08.23, 23:54
1225
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
2024
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
4617
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
19435
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
18951
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

России нужно перекрыть им газ, а то мучаются бедненькие

ball-n-wall

Надо же, прям страдания юного Вертера..

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...

urbasik

Милости просим и спасибо за снаряды,Они даже качественнее наших.Поляков рвёт в клочья.