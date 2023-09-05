Магазин приложений RuStore запустил детский режим

Отечественный онлайн-магазин приложений RuStore запустил специальный режим, который обезопасит детей от взрослого контента, сообщается в блоге разработчиков.

Теперь родители могут настраивать для детского режима просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, а также управлять покупками. Можно выбрать один из вариантов возраста ребенка: дошкольник, школьник или подросток.

«Для того, чтобы погружение в мир мобильных приложений и игр прошло наиболее комфортно, мы разработали специальный детский режим, который не только будет показывать подходящий по возрасту контент, но и предложит полезные приложения и игры для учебы, спорта и развлечений», — пояснил директор по продукту в RuStore Олег Афанасьев.

Так, для дошкольников отображается только детский контент без нежелательных материалов; для школьников — приложения и игры, которые подходят для всей семьи, но могут содержать динамичный контент; подросткам доступен более взрослый контент.

В новом режиме также стали доступны специальные подборки от RuStore. Они содержат полезные приложения и игры и меняются в зависимости от выбранного возраста ребенка. Например, для дошкольников рекомендуются приложения, которые научат их читать и считать.

С момента запуска весной 2022 года ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 12,5 миллиона человек. В магазине уже доступно более 12 тысяч приложений от 7 тысяч разработчиков.