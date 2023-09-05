Шойгу назвал число потерь ВСУ с начала контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления понесли огромные потери в живой силе и технике, но Киев пытается скрыть эти данные, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения», — цитирует ТАСС слова Шойгу, сказанные на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам министра обороны, грамотные действия российских боевых расчетов позволили сбить за месяц 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше 1 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет.

«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», — отметил Шойгу.