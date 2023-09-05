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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Власти прокомментировали «приказ» о мобилизации с 11 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Распространяемый в соцсетях приказ министра обороны России Сергея Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тысяч граждан с 11 сентября является фейком.

Существование такого документа опровергли в регионах РФ — так, военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров рассказал порталу 74.ru, что такого приказа «нет и быть не может».

Правительство Бурятии также опровергло наличие приказа. «Распространяется ложная информация о введении мобилизации. В сети гуляет фейковый приказ Минобороны России», — говорится в сообщении правительства в официальном телеграм-канале.

В приложенном к предупреждению фото фейкового приказа за подписью Шойгу говорится, что новая волна мобилизации якобы должна пройти с 11 сентября до 1 ноября, а на военную службу должны быть призваны 200 тысяч граждан.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Спустя месяц Шойгу отчитался о выполнении задания по призыву 300 тысяч человек из запаса.

После завершения мобилизации военкоматы продолжили набор добровольцев. 3 сентября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в ВС России с начала года приняли около 280 тысяч контрактников.

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Топ комментариев

Asd10

Когда до этого дойдет тебе станет по фик. А зачем надо было по Донбассу стрелять?? Теперь только молись...

Asd10

А я так понял из статьи, что это принудит пендосов не зарываться. А по Работино Сарматом зачем??)))

Asd10

Они всё украинский пограничный столб на берегу вкопать пытаются.

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...