Власти прокомментировали «приказ» о мобилизации с 11 сентября

Распространяемый в соцсетях приказ министра обороны России Сергея Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тысяч граждан с 11 сентября является фейком.

Существование такого документа опровергли в регионах РФ — так, военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров рассказал порталу 74.ru, что такого приказа «нет и быть не может».

Правительство Бурятии также опровергло наличие приказа. «Распространяется ложная информация о введении мобилизации. В сети гуляет фейковый приказ Минобороны России», — говорится в сообщении правительства в официальном телеграм-канале.

В приложенном к предупреждению фото фейкового приказа за подписью Шойгу говорится, что новая волна мобилизации якобы должна пройти с 11 сентября до 1 ноября, а на военную службу должны быть призваны 200 тысяч граждан.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Спустя месяц Шойгу отчитался о выполнении задания по призыву 300 тысяч человек из запаса.

После завершения мобилизации военкоматы продолжили набор добровольцев. 3 сентября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в ВС России с начала года приняли около 280 тысяч контрактников.