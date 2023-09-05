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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска сожгли первый британский Challenger 2

Источник:
РИА Новости
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Российские войска на запорожском направлении уничтожили британский танк Challenger 2, сообщил глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Задокументировано уничтожение первого британского танка Challenger 2. Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, Challenger 2 стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу киевских властей, должна была дойти до Крыма, но терпит поражение уже на первой линии российской обороны.

Это первый из уничтоженных в зоне спецоперации британских танков этой модели. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации немецких танков Leopard, еще один знаковый западный танк. Американские Abrams на Украину пока еще не попали.


Тема: Военная операция на Украине
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